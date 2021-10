Tóc Tiên 'bắn' highnote cực đỉnh, netizen lập tức 'triệu hồi' Chi Pu

Your browser does not support the video tag.

Đúng như dự đoán, Tóc Tiên có màn lên highnote khiến dân tình "đã tai". Vì màn hát live quá xuất sắc này của Tóc Tiên, mà dân tình lập tức "réo" tên Chi Pu dưới phần bình luận nhằm mục đích "mỉa mai" chuyện ca hát của cô nàng.

Sở dĩ cư dân mạng "nhắc tên" Chi Pu dưới màn hát live của Tóc Tiên như vậy, ngoài chuyện mỉa mai giọng hát "chưa tới nơi tới chốn" của Chi Pu, một số dân mạng khác lại đem chuyện Tóc Tiên từng lên tiếng trước việc Chi Pu "cầm mic" lên làm ca sĩ để "cà khịa" giọng ca Từ Hôm Nay.