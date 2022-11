Tóc Tiên: ‘Áp lực khi hát 'Nếu anh là em' vì đòi hỏi quãng giọng rộng và cảm xúc’

Sáng tác của Hứa Kim Tuyền là ca khúc ballad duy nhất trong album sau một loạt những tracks nhạc sôi động, đầy năng lượng: 1 Cọng tóc mai, 906090, Like This Like That (ft. tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Am I Clear (ft. Trọng Hiếu).

Nữ ca sĩ tin cảm xúc của bản thân đủ chín để thể hiện bài hát này

Với giai điệu giản lược - chỉ còn tiếng đàn piano sâu lắng, du dương cùng những ca từ giàu chất tự sự, ca khúc đã cân bằng “tính nữ” đang được thể hiện khá mạnh mẽ, quyết liệt trong album khi lột tả một khía cạnh cảm xúc có phần yếu đuối và mong manh của một người phụ nữ.