Tốc độ sạc iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro và 17 Pro Max nhanh khó tin

Apple cuối cùng cũng chịu tăng tốc độ sạc cho iPhone

Trong nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, Apple vẫn “bảo thủ” khi chỉ hỗ trợ sạc chậm. Trên trang web chính thức, hãng luôn ghi nhận công suất tối đa 20W, khiến iPhone bị chê tụt hậu so với đối thủ.

Các mẫu iPhone 17 vừa ra mắt. Ảnh: PhoneArena

Nhưng với dòng iPhone 17, mọi thứ đã thay đổi. Apple lần đầu tiên mang đến tốc độ sạc tối đa 40W qua cáp, và tin vui là tính năng này không chỉ dành riêng cho bản Pro. Ngay cả iPhone 17 tiêu chuẩn cũng được hỗ trợ, ngoại trừ phiên bản iPhone Air siêu mỏng, vẫn dừng ở mức 20W.

Theo Táo khuyết, iPhone 17 Pro/Pro Max có tốc độ sạc tối đa 40W qua cáp, iPhone 17 tối đa 40W và iPhone Air tối đa 20W.

Trong khi nhiều hãng như Xiaomi hay OnePlus hỗ trợ tốc độ sạc thậm chí còn nhanh hơn, họ lại sử dụng chuẩn độc quyền, dẫn đến hạn chế về tương thích. Apple chọn cách tiếp cận khác: chuẩn USB-C PD (Power Delivery), vốn được sử dụng rộng rãi trên toàn ngành.

Video thử nghiệm tốc độ sạc iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro và 17 Pro Max. (Nguồn: PhoneArena)