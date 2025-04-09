Tốc độ mạng di động của Việt Nam đứng Top 20 thế giới

Viettel đặt mục tiêu tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G, với mục tiêu hơn 20.000 trạm phát sóng 5G ngay trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi họp báo của Bộ KH&CN ngày 4/9, ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ KH&CN), cho biết tính đến thời điểm Quý 2/2025, đã có 99,3% thôn bản có băng rộng di động.

Vẫn theo ông Lê Anh Tuấn, tốc độ mạng di động Việt Nam đạt 146,64 Mbps đứng Top 20 thế giới. Tốc độ mạng cố định của Việt Nam đạt 203,89 Mbps đứng Top 26 thế giới. Tính đến thời điểm Quý 2/2025, Việt Nam đã phủ sóng 5G đến 26% dân số.

Tuy nhiên, theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới và Mạng Di động nhanh nhất thế giới Quý 1 và Quý 2/2025 do Ookla - đơn vị sở hữu nền tảng đo tốc độ Internet Speedtest công bố, Viettel nằm trong số 3 mạng di động nhanh nhất thế giới, trong khi VinaPhone đứng thứ hai về tốc độ 5G.