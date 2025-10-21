Tốc độ 5G Việt Nam đã vượt trội, nhưng vẫn cần có thêm băng tần mới

Đại diện Viettel cho biết, sau khi được cấp phép băng tần 2600 MHz và triển khai mạng 5G trên phạm vi toàn quốc, Viettel đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt cả về số lượng người dùng với gần 10 triệu thuê bao 5G, cũng như chất lượng dịch vụ cải thiện rõ rệt khi mạng Di động Viettel vào top đầu về chất lượng.

Cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ về thuê bao là nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, yêu cầu cho các dịch vụ mới như AR/VR hay live streaming với đội phân giải cao (2K, 4K), các mạng dùng riêng (Private Mobile Network) cho các khu công nghiệp, cảng biển ...

Để đáp ứng những nhu cầu trên, Viettel cần sớm được bổ sung thêm phổ tần cho 5G. Việc này sẽ giúp chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại, đồng thời triển khai hiệu quả công nghệ ghép kênh sóng mang (CA), đưa mạng lưới đạt chuẩn 5G Advanced, cho phép tối ưu năng lực mạng, cung cấp các dịch vụ mới với băng thông cao, độ trễ thấp, số lượng kết nối lớn, mang lại trải nghiệm vượt trội cho người dùng Việt Nam.

Đại diện Viettel cho hay, hiện tại với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng cũng như mong muốn triển khai các công nghệ dịch vụ mới tốt hơn, cần sớm có băng tần này, qua đó nhà mạng sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch nâng cấp mạng lưới sớm nhất.

Qua đó nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ phục vụ khách hàng. Thực tế cho thấy, các nhà mạng hàng đầu thế giới như China Mobile, KDDI, NTT Docomo hay Verizon, T-Mobile, AT&T đều đã có từ 200MHz băng thông trở lên cho 5G. Đây là nền tảng để họ phát triển các dịch vụ số tiên tiến và khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ 5G.