Toàn văn Tuyên bố chung làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên trao đổi nhiều ý kiến và đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và nhất là sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022; khẳng định hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí cho rằng những thành tựu đã đạt được trong hơn ba mươi năm qua là nền tảng vững chắc và là động lực lâu dài để hai bên củng cố và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, và chuyển sang giai đoạn mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, trên tinh thần hướng tới tương lai vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác trọng tâm cụ thể như sau:

CỦNG CỐ VỮNG CHẮC LÒNG TIN CHÍNH TRỊ VÀ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC THỰC CHẤT LĨNH VỰC NGOẠI GIAO, QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hình thức linh hoạt đa dạng như thăm song phương, gặp gỡ tại các diễn đàn, hội nghị đa phương, hội đàm trực tuyến, điện đàm và trao đổi thư.

Hai bên đạt nhận thức chung về việc tăng cường và làm sâu sắc hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp xã hội hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và mở rộng, thiết lập các cơ chế đối thoại cần thiết, xử lý nhanh chóng và thuận lợi các vấn đề có thể phát sinh trong hợp tác song phương.

2. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc kịp thời thông tin cho nhau về quá trình triển khai các văn kiện hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, qua đó tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí duy trì hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng thông qua Đối thoại chiến lược ngoại giao, an ninh, quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao; tiếp tục trao đổi ý kiến về các vấn đề hợp tác song phương, chính sách đối ngoại, các vấn đề quốc tế và khu vực; tích cực hỗ trợ cơ quan đại diện hai nước tại mỗi nước hoạt động thuận lợi.

3. Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy phát triển thực chất lĩnh vực quốc phòng-an ninh; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa tiếp xúc, hội đàm cấp Bộ trưởng, Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng, Hội nghị cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc; tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu các cấp.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, đào tạo-huấn luyện; tái khởi động Ủy ban hỗn hợp về công nghiệp quốc phòng và hậu cần, nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh thông qua các dự án cụ thể; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp quốc phòng hai nước.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động rà phá bom mìn cũng như hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong chia sẻ và phân tích thông tin về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; tăng cường hợp tác ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và tội phạm xuyên quốc gia.

Cùng với đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự và tư pháp, bao gồm trường hợp công dân nước này bị nước kia bắt giữ; và tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước sở tại cho công dân hai nước để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN LÊN TẦM MỨC MỚI PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU VÀ LỢI ÍCH SONG PHƯƠNG

4. Hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau; nhất trí hợp tác mật thiết cùng ứng phó với các thách thức mới nổi trong tình hình kinh tế khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, hai bên đánh giá Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc (KVFTA) đã góp phần xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và nhất trí tiếp tục phát triển hiệp định này nhân dịp kỷ niệm 10 năm hiệp định có hiệu lực vào năm 2025.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tạo điều kiện để hàng hóa mỗi bên vào thị trường của nhau một cách thuận lợi thông qua nỗ lực về mặt chính sách bao gồm việc nhanh chóng triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau doanh nghiệp ưu tiên về quản lý an toàn xuất nhập khẩu (AEO MRA), đồng thời nỗ lực hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Qua đó, hai bên nhất trí hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.