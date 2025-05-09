Toàn quyền Australia và Phu quân sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Trong thư gửi đến Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Quốc khánh Việt Nam mới đây, Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh đây là “cột mốc đánh dấu 8 thập kỷ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần đổi mới sáng tạo vượt bậc và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam".