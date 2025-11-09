Toàn quyền Australia và Phu quân dạo phố quanh hồ Gươm, giao lưu với người dân

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và ông Simeon Beckett - Phu quân Toàn quyền đang có chuyến thăm Việt Nam. Sáng nay, Toàn quyền cùng Phu quân cùng đi dạo ngắm hồ Gươm và các di tích lịch sử của Hà Nội.

Hà Nội trong tiết trời sáng sớm đầu thu trong lành, mát mẻ, Toàn quyền và Phu quân cùng hòa vào nhịp sống buổi sáng với người dân Thủ đô.

Dọc các tuyến phố Ngô Quyền, Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng, Toàn quyền Australia và Phu quân cùng ngắm nhìn trụ sở UBND TP Hà Nội, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Thi thoảng, bà dừng lại lấy điện thoại ra để ghi lại khung cảnh và hoạt động của người dân. Bà cũng vui vẻ chụp ảnh cùng người dân.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân trong trang phục thể thao

Bà Sam Mostyn và ông Simeon Beckett đi bộ từ khách sạn qua các tuyến phố Ngô Quyền, Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng

Xung quanh hồ Gươm rất đông người dân tập thể dục và chơi thể thao. Nhiều người đến đây vào sáng sớm để hít thở không khí trong lành và ngắm bình minh.