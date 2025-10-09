Toàn quyền Australia và Phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đối với Australia, chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.