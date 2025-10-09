Toàn quyền Australia đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9 của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, sáng 10-9, Toàn quyền Sam Mostyn và đoàn đại biểu cấp cao Australia đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn, Thủ đô Hà Nội.

Tháp tùng Toàn quyền Sam Mostyn và phu quân Simeon Beckett trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam có: Ông Jeff Barnes, Phó trợ lý của Toàn quyền; ông Robert Ayling, Thư ký báo chí; bà Natalie Kolobaric, Thư ký chiến lược và kế hoạch; bà Tiffany McCormack, Thư ký riêng và nghi lễ; bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam. Toàn quyền Australia Sam Mostyn và các đại biểu đến đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Toàn quyền Australia Sam Mostyn và các đại biểu đến đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Toàn quyền Australia Sam Mostyn đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

