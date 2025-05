Toàn cảnh vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Vụ tai nạn thương tâm

Khoảng 16h ngày 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe tải mang biển số 84C - 102.77 lưu thông trên đường. Khi đến đoạn qua xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, do tránh một xe bán tải đỗ bên đường, tài xế Trung đã điều khiển xe lấn sang phần đường ngược chiều để vượt lên.

Cùng lúc đó, có hai nữ sinh đi xe đạp điện ở chiều ngược lại đang tới. Em T.N.X.N. (đi phía trước) khi thấy xe tải lấn làn đã kịp thời dừng lại. Tuy nhiên, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn), đi xe đạp điện phía sau, đã tông vào xe của bạn, loạng choạng rồi ngã ra đường, đúng lúc bánh trước xe tải của tài xế Trung đi tới và cán qua người, khiến em Trân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X

Quan điểm khác nhau về điều tra ban đầu

Sau vụ tai nạn, quá trình điều tra và xác định nguyên nhân, trách nhiệm đã nảy sinh những quan điểm trái chiều rõ rệt giữa các cơ quan tố tụng tại huyện Trà Ôn.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác định lỗi chính do Trân không quan sát, không giữ khoảng cách, vi phạm khoản 23, điều 8, Luật giao thông đường bộ…

VKSND huyện và Tòa án huyện Trà Ôn lại cho rằng, lỗi hoàn toàn do tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung vượt xe không đảm bảo an toàn theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Lỗi của em Trân (người tử vong) được xác định là lỗi hành chính (liên quan việc điều khiển xe điện không đảm bảo an toàn), nhưng lỗi này không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn chết người.