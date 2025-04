Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần

Theo nhiều người dân, khi nghe tin con trai út của Tô Thị Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (SN 2018) mất năm 2021 do ngã vào thùng nước ai cũng xót xa, nghĩ đó là rủi ro, số phận của cháu. Nhưng đến đầu năm 2023, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) tử vong với nguyên nhân tương tự khiến nhiều người đặt nghi vấn. Thời điểm đó, bà Trần Thị Bích Tâm (cô ruột cháu bé) đã trình báo để công an vào cuộc điều tra.

Mới nhất, vào tối 6/4, lực lượng công an đã đưa bị can Tô Thị Ty Na (SN 1981) đến căn nhà tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam để dựng lại hiện trường vụ án. Lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực dẫn vào nhà nơi đối tượng Na và các con ở, để bảo vệ, ngăn nghìn người chứng kiến, giữ an ninh trật tự, đảm bảo tốt các điều kiện để điều tra vụ án.

Năm 2021, sau khi cháu Hiếu mất, Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Có tiền trong tay, Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của Ty Na. Trong đó, cháu Hoàng được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.

Nhà nhà vệ sinh nơi cháu nhỏ bị phát hiện tử vong. Ảnh: Hà Nam

Lâu lâu, Ty Na về nhà, mới kêu cháu Hoàng về nhà ngủ một đêm rồi lại đi vắng. Cuối năm 2022, Ty Na đến đón con về, nói: "Về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị cưới chồng). Sau khoảng 1 tuần kể từ khi Ty Na đón cháu Hoàng về nhà (đó cũng là thời gian dài nhất mà đối tượng Ty Na ở nhà với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2/1/2023, cháu Hoàng mất.

Khi nghe Ty Na gọi điện báo tin, bà Tâm chạy sang thì thi thể cháu Hoàng đã được đưa vào nhà. Ty Na nói rằng cháu Hoàng bị ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh. Theo bà Tâm, xô nước này là loại 120 lít, thấp hơn cháu Hoàng thời điểm đó.

Nhận thấy cái chết của cháu Hoàng quá bất thường và trùng hợp với cái chết của cháu Hiếu trước đó, vào sáng hôm sau ngày cháu Hoàng mất, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo. Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng sau đó thông báo cháu Hoàng chết do ngạt nước. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống nên gia đình không có yêu cầu công an điều tra lại sự việc.

Nói thêm về cái chết của cháu Hoàng, bà Tâm cho rằng có một sự bất thường là Ty Na ham mê cờ bạc nhưng lại bỏ ra số tiền 50 triệu đồng/năm để đóng bảo hiểm cho con.

Ông Tô Đình Tùng, anh ruột của Tô Thị Ty Na, xác nhận thông tin Ty Na đã nhận tiền bảo hiểm sau khi 2 đứa con qua đời, với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND thị trấn Hà Lam cho biết Ty Na không có công việc ổn định, hộ khẩu ở địa phương nhưng thường xuyên vắng nhà. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra cái chết của người con trai út.