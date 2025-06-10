Toàn cảnh vụ lùm xùm liên quan dự án tiền số AntEx của Shark Bình: Bắt đầu từ đâu, ai là nạn nhân?

Những ngày qua, cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam xôn xao trước vụ việc liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech) và dự án tiền mã hóa/tiền số AntEx – một cái tên từng “làm mưa làm gió” trong giai đoạn thị trường crypto tăng trưởng năm 2021.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3-2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24-9 vừa qua, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3–5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình nói.