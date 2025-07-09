Toàn cảnh vụ con trai quan chức đài truyền hình bị tố cưỡng dâm nữ diễn viên Giang Tổ Bình

Trước các cáo buộc, Cung Ích Đình thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Giang Tổ Bình trong 8 tháng, song bác bỏ chuyện cưỡng hiếp. Anh cho rằng nữ diễn viên “bịa đặt vì thất tình” và tuyên bố sẽ kiện ngược.

Ngoài Giang Tổ Bình, hai nữ đồng nghiệp khác cũng đứng ra tố cáo Cung thường xuyên nhắn tin với nội dung quấy rối. Một trong số họ đã phải nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực.

Theo nữ diễn viên, cô và Cung Ích Đình từng có thời gian yêu nhau, song đã chia tay. Sau bữa tiệc hồi tháng 6, Cung Ích Đình đi theo cô về nhà. Khi Giang Tổ Bình lên cơn đau tim đã bị anh ta tráo thuốc khác khiến cô mất ý thức. Lợi dụng lúc này, anh ta thực hiện hành vi xâm hại, quay clip và gọi video cho người khác xem trực tiếp. Sau khi tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video nhưng bị đe dọa.

Ban đầu cô chỉ định “nói thay bạn”, nhưng đến ngày 5/9, nữ diễn viên thừa nhận chính mình là nạn nhân. Cô tiết lộ còn nhiều phụ nữ khác từng bị Cung Ích Đình quấy rối.

Sau loạt bài đăng phơi bày vụ việc, giới nghệ sĩ gần như im lặng, chỉ có nam diễn viên Giản Gia Vỹ công khai đứng về phía Giang Tổ Bình. “Từ hôm nay, Giang Tổ Bình là nữ diễn viên mà tôi khâm phục nhất. Không có người thứ hai”, anh viết. Nam diễn viên khen ngợi đàn chị “dám công khai chuyện động chạm đến con trai lãnh đạo trong chính nơi mình làm việc, rất dũng cảm”.

Khác với những vụ việc trong phong trào #MeToo (phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục - PV) trước đây, khi thường có nhiều nghệ sĩ cùng đồng loạt lên tiếng, nhiều người thắc mắc tại sao lần này Giang Tổ Bình lại đơn độc.

Giang Tổ Bình và bạn trai cũ kém 22 tuổi.

Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân là vì Giang Tổ Bình hiện đóng phim chỉ là đam mê, không sợ mất vai diễn. Trong khi đa số nghệ sĩ khác vẫn phải dựa vào công việc để kiếm sống, nên không dám mạo hiểm.

Giang Tổ Bình tố cáo bạn trai kém 22 tuổi - Cung Ích Đình, đang làm trợ lý đạo diễn tại Tam Lập, là người xâm hại cô. Cha của Cung Ích Đình là Cung Mỹ Phú, Phó tổng giám đốc Tam Lập kiêm giám chế mảng phim dài tập, được xem là nhân vật nắm quyền sinh sát đối với diễn viên. Với nền tảng gia thế như vậy, dư luận cho rằng việc nghệ sĩ Sanlih không dám công khai lên tiếng là điều dễ hiểu.

Trước sự im lặng của giới nghệ sĩ, Giang Tổ Bình giải thích cô vẫn nhận được sự quan tâm riêng tư từ đồng nghiệp, đồng thời kêu gọi dư luận đừng gây áp lực: “Mọi người đều cần công việc, tôi không muốn ai nghĩ rằng mình đang đơn độc chiến đấu”.

Lời tố cáo của Giang Tổ Bình khiến tập đoàn Tam Lập, vốn được coi là “bức tường thành” khó lay chuyển trong làng truyền hình, phải ra mặt. Đài và ông Cung Mỹ Phú đều phát thông cáo khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan tư pháp. Sau đó, Tổng giám đốc Cao Minh Huệ tuyên bố: “Chúng tôi đã tạm đình chỉ công việc của ông Cung Mỹ Phú. Toàn bộ tài liệu liên quan đã được chuyển cho Viện kiểm sát. Cảnh sát sẽ liên lạc với Giang Tổ Bình để lấy lời khai. Tam Lập tuyệt đối không bao che”.