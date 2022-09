Toàn cảnh vụ cháy karaoke tại Bình Dương: 32 người chết

32 nạn nhân thiệt mạng

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hơn 20h ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An). Quán karaoke xảy ra hỏa hoạn do ông L.A.X. (42 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng cao 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016.

Bước đầu xác định, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng.

Xem thêm: 32 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đến 15h chiều 7/9, có 14 người chết trong vụ cháy, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận nhà kho và một phòng hát của quán.

Lúc 17h40, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 thi thể, nâng tổng số nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú lên 23 người.

Đến hơn 19h ngày 7/9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 32 người (17 nam, 15 nữ). Đến 20h, việc tìm kiếm cơ bản hoàn tất.

Xem thêm: Người nhà quặn lòng ngóng tin trước bệnh viện

Toàn bộ thi thể các nạn nhân cũng đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để khám nghiệm tử thi, nhận diện danh tính. Tại đây, cơ quan chức năng cũng đã cho thân nhân nhận diện được hầu hết các nạn nhân nữ.

Cấp cứu xuyên đêm

Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa An Phú, cho biết khoảng 21h15 ngày 6/9, bệnh viện nhận tin có vụ cháy lớn nên điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường.

Xem thêm: 40 nạn nhân được cấp cứu xuyên đêm