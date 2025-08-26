Toàn cảnh vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ ở TAND Cấp cao Đà Nẵng

Vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có kết luận điều tra vụ án: Đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đề nghị truy tố 28 bị can, gồm nhiều cựu thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư...

Trong số 28 bị can, có 19 bị can đang bị tạm giam, 9 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ năm 2024 đến nay, vụ án trên đã nhiều lần được tách, nhập, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cựu phó chánh án, thẩm phán nhận hối lộ

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao Đà Nẵng hồi năm 2024. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 17 bị can về tội môi giới hối lộ; 7 bị can về tội đưa hối lộ; 4 bị can về tội nhận hối lộ.