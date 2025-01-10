Toàn cảnh sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão 'dị thường' Bualoi

Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người. Nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Tại tỉnh Thanh Hoá, do mưa to đến rất to, mực nước sông Yên tiếp tục dâng cao, khiến 30/44 thôn ở xã Nông Cống bị ngập, với tổng số hơn 3.200 hộ (11.330 nhân khẩu).

Ảnh hưởng của bão số 10, tại xã Hoằng Phú xảy ra mưa lớn kèm gió giật dữ dội, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số căn sập đổ hoàn toàn.

Sau những tiếng gió rít từng hồi trong đêm bão số 10, căn nhà của gia đình bà Lê Thị Hiển (63 tuổi, thôn Hảo Năm, xã Hoằng Phú) bị sập hoàn toàn.

Nhà bếp của gia đình bà Lê Thị Hiển cũng tan hoang sau đêm bão quét qua.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, nhiều căn nhà bị tốc mái, đổ sập sau khi bão số 10 đổ bộ.