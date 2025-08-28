Toàn cảnh phiên khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

28/08/2025 13:33

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 28/8 với sự tham dự của khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 1
Sáng 28/8/2025, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... cùng các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 2
Triển lãm nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương Triển lãm.
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 3
Qua triển lãm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang dự khai mạc Triển lãm. 
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 4
Tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng 250.900,6 m2. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự phiên khai mạc Triển lãm
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 5
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc Triển lãm
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 6
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Triển lãm
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 7
Lãnh đạo các bộ, ngành tại phiên khai mạc Triển lãm. 
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 8
Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ tại phiên khai mạc Triển lãm. 
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 9
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 10
Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập -Tự do-Hạnh phúc" bắt đầu bằng màn trình diễn nghệ thuật Âm vang non sông.​​​​​
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 11
Đại biểu theo dõi phần biểu diễn văn nghệ chào mừng Triển lãm
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 12
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 13
Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thủ tướng Chính Phạm Minh Chính nêu rõ: Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 14
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
toan canh phien khai mac trien lam 80 nam thanh tuu dat nuoc hinh anh 15
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm gian trưng bày của VOV.
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Toàn cảnh phiên khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO