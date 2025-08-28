Toàn cảnh phiên khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 28/8 với sự tham dự của khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Sáng 28/8/2025, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... cùng các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Triển lãm nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương Triển lãm. Qua triển lãm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang dự khai mạc Triển lãm. Tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng 250.900,6 m2. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự phiên khai mạc Triển lãm Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc Triển lãm Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Triển lãm Lãnh đạo các bộ, ngành tại phiên khai mạc Triển lãm. Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ tại phiên khai mạc Triển lãm. Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập -Tự do-Hạnh phúc" bắt đầu bằng màn trình diễn nghệ thuật Âm vang non sông.​​​​​ Đại biểu theo dõi phần biểu diễn văn nghệ chào mừng Triển lãm Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thủ tướng Chính Phạm Minh Chính nêu rõ: Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm gian trưng bày của VOV.