Toàn cảnh ồn ào chồng ca sĩ Na Anh lộ video với phụ nữ khác

Đoạn video làm dấy lên nghi vấn ngoại tình

Khoảng 10h01 ngày 10/9, cư dân mạng tên “AAA sinh quả trứng sống” đăng tải lên mạng xã hội đoạn video tố chồng Na Anh, Mạnh Đồng, thân mật với phụ nữ trẻ đẹp.

Trong video, người đàn ông đeo kính, được cho là Mạnh Đồng, tham gia buổi tụ họp bạn bè trong nhà hàng. Chuyện không có gì phải nói nếu người phụ nữ ngồi cạnh Mạnh Đồng không ngả đầu lên vai ông. Kết thúc buổi tiệc, "gái lạ" còn khoác tay Mạnh Đồng rời đi. Đoạn video khép lại bằng cảnh xe chở hai người lao vào chung cư. Theo thông tin do chủ bài đăng cung cấp, họ cùng nhau về nhà của Na Anh.

Theo Sohu, một số người cho biết Na Anh đang ở London (Anh) thăm con gái du học vào thời điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Chồng Na Anh bị tung video thân mật với phụ nữ.

Đoạn video ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, leo thẳng lên top tìm kiếm chỉ trong thời gian ngắn. Làn sóng tranh cãi bùng nổ dữ dội một phần vì nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hạnh phúc mà Na Anh thể hiện trước công chúng.

Trước đó, khi tham gia chương trình giải trí trên truyền hình, nữ ca sĩ 58 tuổi được hỏi chọn ai đi cùng nếu phải sống trên hoang đảo 10 năm. Na Anh không ngần ngại trả lời là chồng. Lời giải thích "Ở hoang đảo 10 năm không dắt chồng thì dắt ai?" khiến các nghệ sĩ cùng tham gia bật cười vui vẻ. Chi tiết này được nhiều người xem như bằng chứng cho cuộc hôn nhân vững bền và ngọt ngào của cô với Mạnh Đồng.

Na Anh cũng nhiều lần công khai bày tỏ tầm quan trọng của Mạnh Đồng trong cuộc đời cô.