Toàn cảnh Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ lớn nhất từ trước tới nay

Một số bài hát tiêu biểu như: Nhạc hiệu chương trình Vì An ninh Tổ quốc; Hành khúc Công an nhân dân; Việt Nam quê hương tôi; Tiến về Hà Nội.

Sáng 9/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 chính thức khai mạc trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đoàn Cảnh sát Công an Nhân dân với gần 100 nhạc công, diễn viên biểu diễn các tiết mục gọi nhớ về quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đoàn Cảnh sát Nhật Bản với chỉ 6 nhạc công trình diễn các tác phẩm: Can't Take My Eyes Off You; Passionate People.

Đoàn nhạc cảnh sát Nhật Bản chơi nhạc diễu hành qua tòa nhà UBND TP Hà Nội.

Đoàn nhạc cảnh sát Philippines khá đông, chơi một số bản nhạc nổi tiếng khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Đoàn cảnh sát Philippines đi qua UBND TP Hà Nội.

Đoàn Cảnh sát Philippines diễu hành qua phố Đinh Tiên Hoàng, tiến về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.