Toàn cảnh mưa lũ ở miền Trung, bão số 13 khả năng xuất hiện trên Biển Đông

Diễn biến và hiện trạng mưa lũ miền Trung

Chiều tối nay (1/11), Cục Khí tượng Thuỷ văn đã có báo cáo về tình hình mưa lũ miền Trung và khả năng xuất hiện bão số 13 trên Biển Đông.

Theo đó, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng xoáy thấp ở khu vực giữa Biển Đông, trên các tầng khí quyển trên cao (khoảng 1.500-5.000m) là đới gió Đông ẩm hoạt động mạnh vì thế từ đêm 31/10 tới nay (1/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Tình hình lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có xu thế lên lại.