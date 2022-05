Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê công bố mới đây cho thấy, sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 tiếp tục xu hướng phục hồi, ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp đã thích ứng với bối cảnh mới, khắc phục khó khăn để phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.