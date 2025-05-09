Toàn cảnh drama Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh dậy sóng 7 năm trước: Nghi đánh ghen giữa bữa tiệc đến tin nhắn gây sốc

Tiếp đến, em gái Bảo Anh cũng viết: "Tôi nói bạn nghe, KARMA (nghiệp) đúng nghĩa thường sẽ không đến liền đâu. Bạn khẩu nghiệp, bạn xúc phạm, bạn hạ thấp danh dự của người khác xuống tận cùng thì bạn nghĩ đi, kết cục của chính mình sẽ như thế nào? Muốn trở lại trong vinh quang thì đừng để người khác thương hại mình! Còn không thì bạn nên biết vị trí mình ở đâu chứ đừng giở trò dơ bẩn. Người đời họ khinh. Và xin thật lòng cảm ơn những người đã tin tưởng và ủng hộ con người yếu đuối mềm lòng như chị em ạ".

Không chỉ diễn biến căng thẳng từ phía Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh mà gia đình của Bảo Anh cũng có động thái. Cụ thể, khi đó mẹ Bảo Anh bất ngờ đăng status ẩn ý: "Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn những ai tin tưởng, yêu thương và lo lắng cho Bảo Anh trong suốt thời gian xảy ra tin đồn thất thiệt. Xin nhắn nhủ tới người dùng thủ đoạn hèn hạ hại con tôi. Bạn muốn trở lại và lợi hại, người thông minh sẽ biết mình đang đứng ở vị trí nào, nên dừng lại. Thế giới bạn không trở lại được thì đừng có chen vào, làm khổ người khác?".

Từ đó, những bài viết "truyền miệng" lan tràn trên mạng, dựng lên kịch bản rằng Phạm Quỳnh Anh bắt gặp Bảo Anh và Quang Huy, rồi dẫn đến màn đối đầu nảy lửa. Tin đồn này dù chưa bao giờ được xác thực nhưng vẫn lan nhanh với tốc độ chóng mặt, khiến cả hai cái tên Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh bị kéo vào vòng xoáy thị phi suốt nhiều năm.

Cao trào của ồn ào là khi xuất hiện tin đồn cả hai nữ ca sĩ từng xảy ra xô xát trong một bữa tiệc gia đình. Theo lời truyền miệng, hôm đó chỉ có Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh là hai nghệ sĩ nổi tiếng có mặt, và khi trong tiệc xảy ra một cuộc cãi vã, nhiều người lập tức gắn câu chuyện "đánh ghen" vào họ.

Mới đây, cư dân mạng "chấm hóng", hít drama không kịp vì những màn đáp trả giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh. Cho những ai chưa kịp nắm câu chuyện thì vào năm 2018, Bảo Anh vướng vào tin đồn chấn động, nghi từng bị Phạm Quỳnh Anh đánh ghen trong một buổi tiệc thân mật. Chuyện bắt nguồn đúng thời điểm hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy rạn nứt, rồi dẫn đến ly hôn sau hơn 1 thập kỷ chung sống. Khi ấy, mạng xã hội rộ lên tin đồn Bảo Anh chính là "người thứ ba" xen vào cuộc hôn nhân này, khiến nữ ca sĩ trẻ lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích.

Status của mẹ Bảo Anh trong thời điểm con gái dính ồn ào

Thời điểm đó, Bảo Anh đã im lặng một thời gian sau đó quyết định phải lên tiếng, cô khẳng định mình không hề liên quan đến chuyện Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh tan vỡ. Đồng thời tung tin nhắn gây sốc là đối chất trực tiếp với Phạm Quỳnh Anh về tin đồn và nhận được phản ứng từ đàn chị là 2 từ "đểu thế". Mặc dù diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn chọn im lặng trên mạng xã hội, chỉ hướng dư luận về những người khác. Khi đó, Phạm Quỳnh Anh cũng gây bàn tán khi cho ra mắt ca khúc mới.

Bẵng đi một thời gian, khi tham gia một chương trình, Bảo Anh mới lên tiếng nói về "bữa tiệc thị phi". Nữ ca sĩ chia sẻ: "Quản lý cũ của tôi chơi thân với vợ chồng anh Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh nên đã kéo Bảo Anh đi chơi cùng với anh chị được vài lần chứ cũng không thân. Đó chỉ đơn giản là một mối quan hệ trong showbiz. Công ty của anh Huy cũng nhiều lần mời tôi đi diễn. Có những buổi đi show cùng với nhau, anh chị có rủ tôi đi ăn thì tôi cũng hay đi rồi ăn xong ai về nhà nấy. Lúc nào cũng là anh chị rủ tôi đi chứ tôi chưa bao giờ chủ động rủ anh chị. Thực sự, tôi còn không biết giữa anh chị xảy ra chuyện gì cho tới lúc giữa họ xảy ra chuyện ly hôn.

Trong một buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ anh Quang Huy hay ba mẹ chị Quỳnh Anh, tôi không nhớ rõ. Chị quản lý có gọi tôi đến tham gia buổi tiệc đấy. Ngày hôm đó có xảy ra một cuộc gây gổ trong buổi tiệc đó và chỉ có tôi và chị Phạm Quỳnh Anh là người nổi tiếng trong bữa tiệc. Sau đó, mọi người đồn rằng tôi và chị Phạm Quỳnh Anh đánh nhau vì ghen tuông với Quang Huy. Nhưng thực ra, cuộc gây gổ đó là của người khác".

Bảo Anh từng tung tin nhắn, màn đáp trả của Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng tranh cãi

Bảo Anh thừa nhận từng bị tấn công đến mức phải suy nghĩ tiêu cực vì dính vào ồn ào với Phạm Quỳnh Anh. Vào năm 2019, sau 1 năm dính phải drama, cô chia sẻ: "Tôi đã lên tiếng rồi nhưng tôi nghĩ do mình cả nể quá, khá hiền lành trong cách lên tiếng vì thực sự, thời gian đó tôi rất mệt mỏi. Lúc đó, tôi đang là huấn luyện viên của The Voice Kids, phụ huynh là người nhìn vào Bảo Anh nhiều nhất. Ngay lúc đó, bài hát Như lời đồn cũng bị vấn đề vô lý, bị nói là không đúng thuần phong mỹ tục.

Lúc đó, tôi quá mệt mỏi và nghĩ đến chuyện buông. Tôi đã nghĩ đến việc tìm cách để tự tử, phải kiếm một cách nào đó nhẹ nhàng nhất để kết thúc tất cả mọi thứ ở đây, để tất cả những người đang nói sai về mình cảm thấy hối hận. Chỉ trong một tích tắc thôi! Người ta không hiểu được mình. Người ta không hiểu được trong giai đoạn đó tôi cảm thấy như thế nào, không có ai đang hạnh phúc, vui vẻ tự nhiên muốn đi tìm cái chết".