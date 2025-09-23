Toàn cảnh diễn biến bão số 9 Ragasa, nhận định vùng tâm điểm đổ bộ đất liền

Chiều 23/9, các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có thông tin về diễn biễn cơn bão Ragasa (bão số 9) đến thời điểm hiện tại. Cụ thể:

Toàn cảnh diễn biến và hiện trạng bão Ragasa

Chiều 18/9 một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 18 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên là Ragasa.

Hướng di chuyển của bão số 9 Ragasa. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Đến sáng 22/9, bão Ragasa đạt cường độ mạnh cấp 16 (cấp siêu bão); chiều cùng ngày tăng lên cấp 17, giật trên cấp 17. Tối cùng ngày, siêu bão Ragasa vượt qua vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9, cường độ bão tiếp tục mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

13 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17.

Đặc điểm bão số 9