Toàn cảnh cuộc biểu tình ở Madagascar rúng động những ngày qua

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Madagascar đang leo thang nghiêm trọng sau khi làn sóng biểu tình do giới trẻ dẫn đầu biến thành một cuộc binh biến, buộc Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina phải rời khỏi đất nước.

Đơn vị quân đội tinh nhuệ CAPSAT đã đứng về phía người dân, tạo ra một khoảng trống quyền lực và đẩy quốc gia này đến bờ vực tranh giành quyền lực, theo đài RT.

Nguyên nhân bùng phát bất ổn

Bất ổn bắt đầu từ ngày 25-9 với các cuộc biểu tình do phong trào “Gen Z Madagascar” khởi xướng tại thủ đô Antananarivo, sau đó lan rộng ra các thành phố khác.

Nguyên nhân ban đầu là sự tức giận của người dân trước tình trạng mất điện và nước triền miên, nhanh chóng mở rộng sang các vấn đề lớn hơn như chi phí sinh hoạt cao, đói nghèo và tham nhũng.

Người biểu tình tại thủ đô Antananarivo ngày 14-10 yêu cầu Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina từ chức. Ảnh: Luis Tato/AFP

Liên Hiệp Quốc cho biết làn sóng biểu tình ở Madagascar đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng - con số bị chính phủ bác bỏ. Giờ giới nghiêm ban đêm vẫn đang được áp dụng tại thủ đô và nhiều địa phương.

Những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Rajoelina từ chức, chịu trách nhiệm về cái chết của người dân và chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời giải thể các cơ quan mà họ cho là “phi pháp”.

Làn sóng biểu tình bước sang một giai đoạn mới khi các binh sĩ thuộc đơn vị tinh nhuệ CAPSAT lái xe quân sự đến tham gia cùng người dân tại Quảng trường “13 Tháng 5”, một địa điểm biểu tình mang tính biểu tượng.