Toàn cảnh buổi lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80

Các quân nhân trong đội hình diễu hành của Quân đội Trung Quốc
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga
Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân
Bà Đậu Thị Ngân (84 tuổi, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đã đi hơn 300km ra Hà Nội để hòa vào niềm vui của non sông. Bà cùng hàng ngàn người dân ở mọi miền đất nước đã đổ về đây trong những ngày đặc biệt này và cảm thấy vô cùng vui mừng, hào hứng với không khí ngày đại lễ.
Bà Ngân kể con trai bà là bộ đội - đang trực tại đơn vị nên không có thời gian đưa mẹ đi ngắm phố phường. Bù lại, bà được con dâu đưa ra khu vực sân vận động Mỹ Đình để được tận mắt chứng kiến đoàn xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an tiến vào trung tâm thành phố và ngắm dàn pháo lễ khai hỏa.
Các khối diễu hành đi qua trục đường Liễu Giai
Rất đông người dân chào đón đoàn diễu hành dọc hai bên đường và tại các giao lộ
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang
Các khối quân diễu hành qua các ngả đường
Xe chỉ huy đi qua trong tiếng reo hò của người dân
Khối Nữ Cảnh sát Giao thông