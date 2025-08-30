Toàn cảnh buổi lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80

Các chiến sĩ vẫy chào người dân khi đi qua khu vực Mỹ Đình.

Bà Đậu Thị Ngân (84 tuổi, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đã đi hơn 300km ra Hà Nội để hòa vào niềm vui của non sông. Bà cùng hàng ngàn người dân ở mọi miền đất nước đã đổ về đây trong những ngày đặc biệt này và cảm thấy vô cùng vui mừng, hào hứng với không khí ngày đại lễ.

Bà Ngân chụp ảnh kỷ niệm cũng đoàn xe pháo quân sự ở sân vận động Mỹ Đình

Bà Ngân kể con trai bà là bộ đội - đang trực tại đơn vị nên không có thời gian đưa mẹ đi ngắm phố phường. Bù lại, bà được con dâu đưa ra khu vực sân vận động Mỹ Đình để được tận mắt chứng kiến đoàn xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an tiến vào trung tâm thành phố và ngắm dàn pháo lễ khai hỏa.