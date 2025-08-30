Toàn cảnh buổi lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80

Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 trên Quảng trường Ba Đình sáng 30-8 có quy mô tương tự như buổi lễ chính thức ngày 2-9. Người dân được mãn nhãn với dàn xe tăng dũng mãnh cùng những bước chân mạnh mẽ của các chiến sĩ.

4 khối quân đội nước ngoài tham gia lễ diễu hành
26.jpg
Khối quân đội Trung Quốc với Quốc kỳ dẫn đầu
25.jpg
396c42059a6d1133487c.jpg

Các quân nhân trong đội hình diễu hành của Quân đội Trung Quốc

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga

Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân

17.jpg
Khối Quân đội nhân dân Lào
18.jpg
Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt.
15.jpg
Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia
16.jpg
Quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam luôn tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.
14.jpg
Các chiến sĩ vẫy chào người dân khi đi qua khu vực Mỹ Đình.
11.jpg
13.jpg
12.jpg

Bà Đậu Thị Ngân (84 tuổi, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đã đi hơn 300km ra Hà Nội để hòa vào niềm vui của non sông. Bà cùng hàng ngàn người dân ở mọi miền đất nước đã đổ về đây trong những ngày đặc biệt này và cảm thấy vô cùng vui mừng, hào hứng với không khí ngày đại lễ.

5.jpg
Bà Ngân chụp ảnh kỷ niệm cũng đoàn xe pháo quân sự ở sân vận động Mỹ Đình

Bà Ngân kể con trai bà là bộ đội - đang trực tại đơn vị nên không có thời gian đưa mẹ đi ngắm phố phường. Bù lại, bà được con dâu đưa ra khu vực sân vận động Mỹ Đình để được tận mắt chứng kiến đoàn xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an tiến vào trung tâm thành phố và ngắm dàn pháo lễ khai hỏa.

Cận cảnh khối phương tiện đặc chủng
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-32.jpg
Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn với nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-33.jpg
Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-34.jpg
Đây là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-35.jpg
Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG
Dàn khí tài hiện đại Make in Việt Nam
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-27.jpg
Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-28.jpg
Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-26.jpg
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất, gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-29.jpg
Xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-30.jpg
Các UAV này có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-31.jpg
Ảnh: HOÀNG GIANG
Dàn xe tăng dũng mãnh đi qua Quảng trường
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-21.jpg
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020. Trong những năm qua, Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-23.jpg
Khối xe tăng T-54B và T-55 là những "pháo đài" THÉP, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Đặc biệt, phiên bản T-54B được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-22.jpg
Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-37.jpg8.jpg
Đội hình xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-37.jpg
Đội hình xe tăng đi qua lễ đài. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-36.jpg
Dẫn đầu Khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-24.jpg
Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các khối diễu hành đi qua trục đường Liễu Giai

Rất đông người dân chào đón đoàn diễu hành dọc hai bên đường và tại các giao lộ

96.jpg
97.jpg
95.jpg
94.jpg
Người dân vẫy chào các đoàn chiến sĩ
92.jpg
Khối nữ Cảnh sát giao thông
91.jpg
98.jpg
90.jpg
Đoàn xe chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua ngã tư Trần Phú-Hùng Vương

Đoàn xe chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua ngã tư Trần Phú-Hùng Vương

7.jpg
Khối nữ du kích miền Nam sải bước
6.jpg
Khối diễu hành đại diện 54 dân tộc anh em
1ecb730fd6675d390476.jpg
1.jpg
Khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam
8.jpg
Khối đại diện phụ nữ Việt Nam thướt tha trong bộ áo dài rực rỡ
Các khối diễu binh đi qua lễ đài
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-ctv.jpg
Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh đang tiến vào Lễ đài. Đi đầu là Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Ảnh: CTV
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-1.jpg
Khối Danh dự Lục quân, phòng không không quân và hải quân. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-2.jpg
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam tiến vào Lễ đài. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-5.jpg
Khối Sĩ quan Lục quân là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-9.jpg
Đang tiến vào Lễ đài là khối nữ Sĩ quan Quân y. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-10.jpg
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-11.jpg
Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-18.jpg
Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-165.jpg
Khối Nữ sĩ quan cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược... Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-17.jpg
Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-14.jpg
Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-15.jpg
Khối nữ Du kích miền Nam - những “Cô Ba dũng sĩ tay súng, tay cày”, sục sôi ý chí “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”! Họ đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước Bắc Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu!. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-12.jpg
Khối chiến sĩ đặc công với những bước chân mạnh mẽ trên quảng trường Ba Đình. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-20.jpg
Khối nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mặc quân phục Công an nhân dân chỉnh tề, đội mũ beret xanh dương - biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Ảnh: HOÀNG GIANG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-hoang-giang-dieu-binh-19.jpg
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn là những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: HOÀNG GIANG
Đưa con từ Hải Dương lên xem A80
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-long.jpg
Anh Vũ Xuân Hiệu cùng con gái từ Hải Dương lên khu vực quảng trường Ba Đình xem diễu binh "vì những lần xem qua tivi bé đều reo hò, nên muốn cho con xem trực tiếp" - anh Hiệu chia sẻ
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thuy-hang.jpg
Bà Hoàng Thị Thảo (74 tuổi, Hà Nội, thứ ba từ trái sang) cùng các chị em trong CLB bóng chuyền hơi đến sân vận động Mỹ Đình từ 4 giờ sáng để xem màn Pháo lễ. “Hôm nay chúng tôi mặc áo dài đỏ thắm để đi xem buổi Tổng duyệt. Thật sự phấn khởi và biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh để Việt Nam có được độc lập, tự do ngày hôm nay” - bà Thảo nói. Ảnh: VIẾT LONG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-thinh-1.jpg
Người dân theo dõi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành qua màn hình lớn khu vực Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: VIẾT THỊNH
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-long-1.jpg
Người dân tìm nhiều cách để theo dõi diễu binh, diễu hành. Ảnh: VIẾT LONG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-1.jpg
Cụ Nguyễn Như Ngọc (99 tuổi, nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội) ngồi ngắm máy bay, Su-30MK trên bầu trời và tận mắt chứng kiến pháo lễ khai hỏa. Ảnh: ĐẮC LAM
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thuy-hang-1.jpg
Là một cựu chiến binh, ông Nguyễn Hồng Quang (Hải Phòng) chia sẻ niềm vui khi hôm nay trời quang mây tạnh, thuận lợi cho buổi Tổng duyệt diễn ra. “Hôm nay khi nhìn thấy hình ảnh tươi đẹp của dân tộc mình, tôi hy vọng thế hệ trẻ tươi lai sẽ tiếp bước, cố gắng phấn đấu tô thắm thêm cho nền hoà bình, độc lập của dân tộc” - ông Quang bày tỏ. Ảnh: THUÝ HẰNG
45.jpg
Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh tiến vào lễ đài.
46.jpg
Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc. Những lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm
52.jpg
53.jpg
Đội hình xe rước Quốc huy và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
77.jpg

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang

72.jpg
Khối nữ Sĩ quan Quân y khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”.
81.jpg
80.jpg
79.jpg
78.jpg
Cận cảnh các khối Sỹ quan lục quân, Sỹ quan Phòng không không quân, khối Tác chiến điện tử, khối Đặc nhiệm dù... diễu hành trong tiếng nhạc rền vang
74.jpg
47.jpg

Các khối quân diễu hành qua các ngả đường

49.jpg
50.jpg
51.jpg
55.jpg

Xe chỉ huy đi qua trong tiếng reo hò của người dân

56.jpg
58.jpg
Khối các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy
57.jpg
60.jpg
59.jpg

Khối Nữ Cảnh sát Giao thông

62.jpg
61.jpg
64.jpg
63.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-khoi-hong-ky-thanh-tu.jpg
Khối hồng kỳ đi qua đường Tràng Tiền. Ảnh: THANH TÚ
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thanh-tu-1.jpg
Người dân chào đón các đội diễu binh đi qua đường Tràng Tiền. Trong ảnh: Dẫn đầu là xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ toàn quân. Ảnh: THANH TÚ
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung.jpg
Các loại vũ khí, khí tài đang từ từ tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: PHI HÙNG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-1.jpg
Các loại vũ khí, khí tài đang từ từ tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: PHI HÙNG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thuy-hang-bien-doi-bay-an-hien-1.jpg
Người dân vẫy tay chào đoàn xe khí tài đang tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: AN HIỀN
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-BA-DINH.jpg
Hiện rất đông người dân vẫn ở lại quanh khu vực pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình để ngắm các dàn pháo lễ và giao lưu với các chiến sĩ, chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: ĐẮC LAM
