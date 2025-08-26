Toàn cảnh 140 phút thượng đỉnh Mỹ-Hàn với loạt vấn đề nóng các bên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 25-8, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong 140 phút gặp gỡ, gồm cả bữa trưa, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về an ninh, thương mại, đối thoại với Triều Tiên và nhiều vấn đề khác. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí khá hữu hảo.

Kinh tế

Về thuế quan, ông Trump tuyên bố mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ được giữ nguyên, bất chấp chuyến thăm của Tổng thống Lee tới Washington, D.C.

“Chúng tôi giữ vững lập trường” - ông Trump nói sau cuộc gặp.

Ông Lee cho biết ông mong muốn hợp tác với Mỹ để hồi sinh ngành đóng tàu cũng như mở rộng liên minh vốn tập trung vào an ninh sang cả kinh tế, công nghệ và khoa học.

“Có vẻ như nước Mỹ đang trở nên vĩ đại trở lại. Một cuộc phục hưng đang diễn ra không chỉ trong ngành đóng tàu mà còn cả trong sản xuất, và tôi hy vọng Hàn Quốc có thể tham gia vào tiến trình đó” - ông Lee nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (trái) tại Nhà Trắng ngày 25-8. Ảnh: YONHAP

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho biết Mỹ dự kiến mua tàu từ Hàn Quốc đồng thời hợp tác để tái thiết ngành đóng tàu Mỹ vốn đã suy thoái lâu năm.

“Chúng tôi sẽ mua tàu từ Hàn Quốc. Chúng tôi cũng sẽ để họ đóng tàu ngay tại đây với lực lượng lao động Mỹ, chúng tôi sẽ quay trở lại ngành đóng tàu” - ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi yêu thích những con tàu của Hàn Quốc".