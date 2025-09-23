Toà xử xuyên tối và tuyên án 2 ông chủ Hàn Quốc và 3 người Việt môi giới mại dâm

Ngày 23-9, TAND Khu vực 1 - TP.HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo Hyeon Seung Jun, Jeon Byung Hwa, Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Nhị Hồng Hậu - về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, ngày 18-3-2024, Công an Quận 1 cũ, TP.HCM tiến hành kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn.

Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang một số người đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Những người bán dâm khai nhận đang làm tiếp viên cho Nhà hàng Vitamin có địa chỉ tại phường Bến Nghé, Quận 1 cũ (nay là phường sài Gòn), TP.HCM.

Các cô gái bán dâm theo sự cho phép của chủ nhà hàng và được các quản lý của nhà hàng là Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Nhị Hồng Hậu phân công đến tiếp khách và cho khách chọn để mua dâm.