Tòa xử kín vụ các bảo mẫu trong Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ

Dự kiến ngày mai (15-8), Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm là các bảo mẫu, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác. Phiên tòa được xét xử kín.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Quách Thanh Bình, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên.