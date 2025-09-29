Tòa tuyên án vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác tại TP.HCM

Hôm nay (29-9), TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại phường An Phú (quận 2 cũ), nay là phường Bình Trưng, giữa nguyên đơn là bà V.T.H và bị đơn là bà L.T.T.T.

Vụ việc đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều lần hòa giải bất thành, nay được đưa ra xét xử với nhiều tình tiết phức tạp về nguồn gốc đất và công trình xây dựng.

Căn nhà bà T xây nhầm trên đất bà H. Ảnh: HT

Bị đơn nói mình không có lỗi khi xây nhầm

Theo đơn khởi kiện, bà H cho rằng mình là chủ hợp pháp của lô đất nhận chuyển nhượng từ năm 2009. Đến năm 2020, khi xin giấy phép xây dựng nhà, bà phát hiện trên đất đã xuất hiện ngôi nhà kiên cố do bà T xây dựng. Điều này, theo bà H, đã làm bà mất quyền sử dụng đất, không thể đầu tư, kinh doanh, cũng không cho thuê được, gây thiệt hại thực tế.

Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà H cho rằng quá trình hòa giải kéo dài do bà T không hợp tác, không đồng ý với các phương án xử lý hoán đổi nền. Vì vậy, bà H giữ nguyên yêu cầu buộc bị đơn phải tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình khỏi đất để trả lại quyền sử dụng đất cho mình.

Ngoài ra, phía nguyên đơn yêu cầu bà T phải bồi thường thiệt hại 20 triệu đồng/tháng trong 65 tháng (từ khi xin giấy phép xây dựng năm 2020 đến nay), tổng cộng 1,3 tỉ đồng.