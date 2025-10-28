Tòa tuyên án vụ tranh chấp di sản cố diễn viên Đức Tiến

Ngày 28-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

HĐXX không chấp nhận yêu cầu tài sản đứng tên cố diễn viên Đức Tiến là tài sản chung với nguyên đơn.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là đồng sở hữu nhà ở TP Thủ Đức (cũ) và đất ở tỉnh Long An (cũ) với cố diễn viên Đức Tiến.

Tòa cũng xác định hai nhà và đất trên là di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

Di chúc của cố diễn viên lập tại Mỹ là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Di sản của cố diễn viên sẽ được chia theo di chúc.

Bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Bình Phương nhận hơn 3 tỉ đồng.