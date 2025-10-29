Tòa tuyên án vụ chặt xác người mẫu Thái Thiên Phượng

Ngày 28/10, trang Mirror đưa tin sau khi người mẫu nổi tiếng Thái Thiên Phượng qua đời vào tháng 2/2023, gia đình chồng cũ của cô trở thành nghi phạm lớn nhất. Sau quá trình dài điều tra và truy tố, mới đây mẹ chồng Lý Thụy Hương đã nhận bản án 18 tháng tù giam với tội danh lừa dối cảnh sát, che giấu tội ác.

Theo báo cáo từ cảnh sát Hong Kong, từ ngày 22-23/2/2023, sau khi biết con trai bị truy nã vì tội danh trộm cắp và nghi ngờ giết người, Lý Thụy Hương liên tục cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát làm chậm quá trình điều tra. Lý Thụy Hương thường đưa địa chỉ sai lệch cho nhà chức trách, sau đó ngầm thông tin cho con trai Quảng Cảng Trí và thúc giục hắn chạy trốn.