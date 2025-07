Tòa tuyên án chung thân cha dượng đánh bé trai 5 tuổi tử vong

Sau đó, chị N và Trường đem cháu Kh đến chôn tại nghĩa trang và thông tin cho cha cháu bé biết.

Do nghi vấn nguyên nhân chết của Kh, nên anh K gửi đơn đến Công an phường Long Thạnh, tỉnh An Giang yêu cầu khai quật tử thi và trưng cầu giám định pháp y làm rõ nguyên nhân chết của con trai.

Ngày 27-3, Trường đến cơ quan công an đầu thú về hành vi đánh con riêng dẫn đến cháu tử vong.

Kết luận giám định tử thi cho thấy cháu Kh bị bầm máu ngoài da rải rác nhiều nơi trên cơ thể: Gãy lồi cầu xương hàm, vỡ gan, lách phức tạp.

Nguyên nhân tử vong do sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín gây vỡ gan, vỡ lách...