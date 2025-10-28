Toà tuyên 9 án tử hình trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 28-11, tại trụ sở Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, HĐXX phúc thẩm đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do Trần Hoàng Tín (SN 1986, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Đây là những bị cáo có đơn kháng cáo trong số 11 người từng bị xét xử ở cấp sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, nhóm của Tín nhiều lần tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch tại Đồng Tháp. Hàng chục ký ma túy các loại như heroin, ketamine, methamphetamine được các đối tượng cất giấu tinh vi trong máy lọc không khí rồi tuồn về TP.HCM tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã thực hiện 8 vụ mua bán ma túy với tổng khối lượng hơn 40 kg các loại. Trong đó, Trần Hoàng Tín là người chủ mưu, liên hệ với các đầu mối ở Campuchia, chỉ đạo đàn em nhận hàng, phân phối.