Tòa trả hồ sơ vụ 'trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh

Ngày 5-8, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án liên quan "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung.

Trước đó, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Mohamach Da Pha (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.