Tòa ra phán quyết vụ Công ty Sen Vàng bị kiện

Ngày 26-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang Việt Nam (Công ty Minh Khang) và bị đơn là Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng), bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng).

Trước đó, phiên tòa đã được đưa ra xét xử vào ngày 16-9 nhưng tạm ngừng để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu chứng cứ.

Top 5 của Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - do Công ty Sen Vàng tổ chức. Ảnh: BTC

Lý lẽ của các bên

Theo đơn khởi kiện, Công ty Minh Khang yêu cầu Công ty Sen Vàng chấm dứt hành vi xâm phạm, cụ thể là chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" trên các cơ sở, phương tiện kinh doanh của người bị kiện trên website...

Xóa bỏ nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" đã gắn trên các cơ sở và phương tiện kinh doanh của người bị kiện; đồng thời yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai trên 3 số liên tiếp tại 3 Báo và mở họp báo xin lỗi với truyền thông tại TP.HCM.