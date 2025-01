Tòa phúc thẩm Hàn Quốc yêu cầu chính phủ bồi thường cho nạn nhân vụ thảm sát tại Quảng Nam

Tòa phúc thẩm của Hàn Quốc vừa giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh - nạn nhân mất gia đình vụ thảm sát tại Quảng Nam năm 1968. Ngày 16-1, phân ban phúc thẩm của Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh - nạn nhân vụ thảm sát do binh sĩ Hàn Quốc thực hiện ở tỉnh Quảng Nam năm 1968, theo hãng thông tấn Yonhap. Theo phán quyết của toà phúc thẩm, chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường 30 triệu won (gần 500 triệu đồng) cho bà Thanh, cùng các khoản tiền do chậm bồi thường. Bà Nguyễn Thị Thanh (giữa) - người bị mất người thân trong vụthảm sát tại Quảng Nam năm 1968 - đối chất, làm chứng tại tòa án Hàn Quốc năm 2019. Ảnh: YONHAP Năm 1968, binh lính thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 2 của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã xả súng thảm sát hơn 70 người dân làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam Năm 2020, bà Thanh đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc, yêu cầu bồi thường khoảng vì vụ thảm sát đã khiến bà mất đi người thân và bản thân bà cũng bị đạn bắn trúng. Tháng 2-2023, Tòa sơ thẩm Seoul ra phán quyết yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà - đánh dấu lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc công nhận trách nhiệm của chính phủ nước này trong việc bồi thường cho các nạn nhân các vụ thảm sát ở Việt Nam. Tòa bác bỏ lập luận từ phía chính phủ Hàn Quốc rằng họ có quyền miễn trừ trách nhiệm với một vụ kiện như vậy, bởi vì sự tham gia của quân đội nước này chưa được chứng minh rõ ràng hay vụ nổ súng là “hành động chính đáng do tính chất đặc biệt của cuộc chiến”. Sau phán quyết của tòa phúc thẩm, bà Thanh bày tỏ lòng biết ơn và kêu gọi sự quan tâm dành cho các nạn nhân có hoàn cảnh tương tự.