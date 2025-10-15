Tòa phúc thẩm buộc 'hot boy' Tống Đông Khuê phải trả gần 44 tỉ đồng cho bạn gái cũ

TAND TP.HCM vừa công bố bản án phúc thẩm phúc vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi, ngụ TP.HCM) và bị đơn là ông Tống Đông Khuê (26 tuổi, ngụ TP.HCM).

Cấp phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông Khuê, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhi, buộc ông Khuê phải trả cho bà Nhi hơn 43,9 tỉ đồng.

Sửa một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nhi đối với ông Khuê về việc yêu cầu trả tiền lãi suất 356 triệu đồng. Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời về tạm thời cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.

Chuyển tiền mua bán siêu xe﻿

Theo bản án sơ thẩm, bà Nhi và ông Khuê đã tìm hiểu, phát sinh tình cảm vào khoảng năm 2020. Do tin tưởng, từ năm 2020 đến năm 2022, bà Nhi đã nhiều lần chuyển tổng cộng 106,8 tỉ đồng cho ông Khuê. Số tiền này, ông Khuê nhờ bà Nhi đứng ra vay để đầu tư, mua bán siêu xe... Ông Khuê đã trả lại 46,1 tỉ đồng và còn nợ 60,7 tỉ đồng.

Luật sư của bà Nhi cho rằng giữa bà và ông Khuê chưa đăng ký kết hôn nên không phải vợ chồng hợp pháp. Số tiền bà Nhi đã chuyển cho ông Khuê không phải tài sản chung. Hai bên không có chứng cứ, tài liệu thể hiện quan hệ làm ăn.