Tòa nhà Pháp cổ hơn trăm tuổi với đường hầm bí mật tại Hạ Long

Theo các tư liệu lịch sử, ngày 28.4.1888, Công ty khai thác than đá lớn nhất nước Pháp được thành lập mang tên Société Francaise des charbonnages du Tonkin (viết tắt là S.F.C.T, dịch nghĩa là Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ S.F.C.T).

Ngay khi đến vùng Mỏ, người Pháp nhanh chóng bắt tay xây dựng những công trình hạ tầng, trong đó có trụ sở nhà điều hành Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ tại vị trí này.

Toà nhà hai tầng làm Trụ sở Công ty thời ấy là một dãy nhà làm việc của các chủ mỏ, phần còn lại là phòng nhì của mật thám Pháp.

Năm 1955, sau khi ta tiếp quản vùng Mỏ, trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ trở thành trụ sở của Xí nghiệp Quốc doanh than Hòn Gai, rồi Công ty Than Hòn Gai (tiền thân của TKV), nay là Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh của TKV.

Ông Hoàng Tuấn Dương – năm nay 84 tuổi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo TKV, gắn bó với toà nhà này từ năm 1960 cho đến khi về hưu vào năm 2001– cho biết, đây được coi là tòa nhà đầu tiên của Pháp tại Hạ Long.

Kiến trúc của tòa nhà cơ bản còn nguyên vẹn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Bởi, sau khi xây trụ sở thì người Pháp mới tiến hành xây biệt thự cho cai ký, chủ mỏ…, trong đó nổi bật nhất là biệt thự được cho là của một chủ nhất, được xây dựng năm 1896, sau là trụ sở của LĐLĐ Quảng Ninh và hiện còn tương đối nguyên vẹn