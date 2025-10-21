Toà án Singapore tuyên Tập đoàn PVN thắng kiện nhà thầu nước ngoài

Tòa Phúc thẩm Singapore đã đồng ý với lập luận của PVN, bác đơn kháng nghị của PM và hủy cả quyết định của Tòa Cấp cao lẫn phần chính của Phán quyết trọng tài. Tòa cũng tuyên PVN được nhận 140.000 SGD tiền án phí.

Đến tháng 7-2024, khi PVN yêu cầu hủy phán quyết do vi phạm nguyên tắc công bằng tự nhiên, Tòa Cấp cao Singapore đã xác nhận Hội đồng trọng tài có vi phạm nhưng lại giao vụ việc cho chính Hội đồng trọng tài đó xem xét. PVN phản đối vì cho rằng hội đồng này đã vi phạm nghiêm trọng tính khách quan và công bằng.

Nhận định của Tòa Phúc thẩm Singapore

Tòa Phúc thẩm Singapore nhận định rằng hành vi của Hội đồng trọng tài đã cấu thành một vi phạm nghiêm trọng đối với nguyên tắc công bằng tự nhiên, đến mức có cơ sở hợp lý để nghi ngờ về sự thiên vị. Do đó, Tòa cho rằng Hội đồng trọng tài này không thể được tin tưởng để tự xem xét lại quyết định trước đây của chính mình và phán quyết có lợi cho nhà thầu Nga là Công ty PM phải bị hủy bỏ vì lý do vi phạm lẽ công bằng.

Tòa Phúc thẩm nêu rõ, Hội đồng trọng tài đã đưa ra kết luận của mình dù nhận thức được rằng không bên nào trong số các chuyên gia của hai bên đã cung cấp chứng cứ về vấn đề này. Theo đánh giá của tòa, điều đó thật sự làm dấy lên lo ngại về sự định kiến sẵn có của Hội đồng trọng tài nếu vụ việc được trả lại cho Hội đồng này để xem xét thêm.

"Xét thấy cả hai bên đều đưa ra lập luận khác với kết luận mà Hội đồng trọng tài đã đi đến và chúng tôi cho rằng lập luận cũng như kết luận của Hội đồng không có mối liên hệ hợp lý với các luận điểm được trình bày", Tòa Phúc thẩm Singapore nhận định.

Luật sư Nguyễn Trung Nam (Đoàn Luật sư TP.HCM, hãng luật EPLegal), người đại diện PVN trong toàn bộ vụ kiện, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng ba trọng tài viên trong hội đồng không thể được tin tưởng để xét xử khách quan và công bằng. Chúng tôi rất vui mừng khi quan điểm của PVN được Tòa Phúc thẩm ghi nhận đầy đủ.

Trong giai đoạn trọng tài, PVN được đại diện bởi Tiến sĩ Colin Ong KC và đội ngũ luật sư của hãng luật Việt Nam EPLegal. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Colin Ong KC, đã thể hiện niềm tin vững chắc vào lập luận của PVN từ những ngày đầu cho đến phiên điều trần cuối cùng. Phán quyết mang tính bước ngoặt này thể hiện quyết tâm của phía Việt Nam trong việc bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp luật”.