Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Chiều 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra sau một năm cầm quyền, với lý do vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn. Ảnh: Reuters.

Quyết định này được đưa ra sau khi một cuộc điện thoại bị rò rỉ hồi tháng 6/2025 cho thấy bà Paetongtarn có những phát ngôn gây tranh cãi trong thời điểm căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia leo thang. Bà Paetongtarn Shinawatra sau đó thừa nhận tính xác thực của đoạn băng song khẳng định đây là một phần “chiến lược đàm phán” trong vấn đề biên giới với Campuchia nhằm bảo vệ hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia và đảm bảo lợi ích cho người dân Thái Lan.

Với phán quyết lần này, bà Paetongtarn sẽ là Thủ tướng thứ 5 trong vòng 17 năm qua bị bãi nhiệm theo các phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai sẽ tiếp tục điều hành Nội các Thái Lan cho tới khi Quốc hội nước này tiến hành quy trình bầu chọn Thủ tướng mới.