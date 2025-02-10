Tòa án Hàn Quốc bác đơn xin tại ngoại của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Các nguồn tin từ giới pháp luật Hàn Quốc cho biết, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã vận dụng Điều 95 và Điều 96 Bộ luật tố tụng hình sự của Hàn Quốc để bác đơn xin tại ngoại có bảo lãnh của ông Yoon Suk Yeol.

Trong đó, Điều 95 quy định “ngoại trừ trường hợp có đủ lý do để tin rằng bị cáo che giấu hoặc có khả năng che giấu, tiêu hủy tội chứng, thì có thể cho phép bị cáo tại ngoại có bảo lãnh”, còn Điều 96 quy định “trong trường hợp có đủ lý do thuyết phục, Tòa án có quyền cho phép tại ngoại có bảo lãnh, nếu có đề nghị từ phía bị cáo”. Tuy nhiên, theo Tòa, ông Yoon Suk Yeol không đáp ứng được các yêu cầu theo luật định.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có mặt trong phiên xét xử công khai đầu tiên ngày 26/9. Ảnh: Yonhap News

Trước đó, vào ngày 19/9 vừa qua, cựu Tổng thống cũng đã đề nghị được tại ngoại có bảo lãnh với lý do sức khỏe và để bảo đảm quyền tự bào chữa. Tiếp đó, vào ngày 26/6, các luật sư bào chữa của ông Yoon kiến nghị với 4 phiên xét xử một tuần, sẽ không thể chuẩn bị đầy đủ cho quá trình thẩm vấn, dẫn tới những ảnh hưởng đối với quyền tự bào chữa, đồng thời cho biết bị cáo đang bị bệnh tiểu đường với nguy cơ suy giảm thị lực rõ ràng.

Tuy nhiên, phía kiểm sát nêu lý do ông Yoon Suk Yeol vẫn còn có một thế lực ủng hộ mạnh mẽ, nếu được tại ngoại sẽ ảnh hưởng xấu tới quá trình điều tra, xét xử, để tiếp tục yêu cầu giam giữ bị cáo.

Cũng vào ngày 26/9, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử công khai đầu tiên đối với cựu Tổng thống theo 2 tội danh “chống người thi hành công vụ đặc biệt” và “lạm dụng chức quyền để cản trở thực thi các quyền hợp pháp”.

Ông Yoon Suk Yeol cũng đang phải đối mặt với 2 cáo buộc rất nghiêm trọng là “chủ mưu gây nội loạn” và “đồng mưu với thế lực nước ngoài để gây nội loạn”. Chỉ cần bị kết án với 1 trong hai tội danh nêu trên, ông Yoon sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Trong bối cảnh đó, việc bị Tòa bác đơn xin tại ngoại đã khiến tình thế của cựu Tổng thống trở nên rất ngặt nghèo.