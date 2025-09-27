Tòa ấn định ngày xét xử vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến

Tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà Ánh là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên...

Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương, trẻ MH.

Đồng thời, bà Ánh bổ sung đề nghị chia căn nhà của vợ chồng con trai ở bang California, Mỹ. Bà Ánh muốn nhận 50% giá trị căn nhà này. Theo pháp luật Việt Nam, khi con trai bà mất không có di chúc (di chúc bà Phương cung cấp được cho là không hợp pháp) thì 50% giá trị căn nhà là di sản của cố diễn viên Đức Tiến để lại và sẽ chia đều cho các hàng thừa kế.

Ngược lại, phía Bình Phương không đồng ý với yêu cầu này của mẹ chồng. Bà Bình Phương cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng và gắn với quyền thừa kế của cả 2. Theo pháp luật tiểu bang California toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung.

Đồng thời, căn nhà này hiện vẫn thế chấp tại ngân hàng và bà Phương đang phải trả lãi suất, thời hạn vay đến 2041. Về nguyên tắc, không thể đem ra phân chia nếu chưa có sự đồng ý của bên nhận thế chấp. Do đó, yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.

Cạnh đó, trong các buổi làm việc tại tòa trước đó, phía nguyên đơn đã nộp thêm nhiều tài liệu chứng minh gia đình bà Bình Phương gửi tiền từ Mỹ về để Đức Tiến mua đất, xây nhà từ trước khi kết hôn.