‘Tổ quốc trong tim’: Lần đầu tiên concert quốc gia được đưa lên màn ảnh thần tốc

Chỉ sau hơn một tháng kể từ khi concert Tổ quốc trong tim diễn ra, bộ phim hòa nhạc cùng tên đã xuất hiện tại các rạp trên toàn quốc. Khác với những bộ phim concert thông thường, Tổ quốc trong tim: The Concert Film là tác phẩm đầu tiên lấy tình yêu Tổ quốc làm chủ đề, tái hiện trọn vẹn năng lượng và ký ức của “concert quốc gia” tại Mỹ Đình ngày 10/8.

Trong 120 phút, người xem như được sống lại trong “concert giữa rạp phim” - nơi ánh sáng, âm thanh và cảm xúc cùng cộng hưởng. Những khung hình rực đỏ cờ Tổ quốc, ánh mắt xúc động của nghệ sĩ, khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng hát Quốc ca… tạo nên không gian nghệ thuật vừa hùng tráng, vừa gần gũi.

Ê-kíp chọn cách kể bằng điện ảnh: không chỉ ghi lại sân khấu, mà biến sân khấu ấy thành ký ức tập thể. Góc máy toàn cảnh, cú lia cận hậu trường, ánh sáng chuyển mượt theo nhịp nhạc, tất cả khắc họa tinh thần Việt mạnh mẽ, kỷ luật và sáng tạo. Những hiệu ứng ánh sáng, hoạt cảnh sinh động, hay các góc quay chưa từng thấy trong bản phát trực tiếp đều được thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh rộng.

Phim vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản của đêm nhạc - “sự kiện văn hóa của lòng yêu nước” - đồng thời mở rộng cảm xúc bằng kỹ thuật dựng, ánh sáng và phối âm điện ảnh. Các bản phối quen thuộc như Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, Lên đàng hay Đường chúng ta đi được làm mới, đan xen cùng sáng tác đương đại như Người Việt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tạo nên dòng chảy âm nhạc vừa hào hùng, vừa trẻ trung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc như ở sân Mỹ Đình hôm đó. Khi nghe lại từng ca khúc, đặc biệt là Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi thấy như một lần nữa được hòa chung tinh thần của hàng vạn người - niềm tự hào dân tộc thật mãnh liệt”.