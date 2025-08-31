Tô Hữu Bằng xin lỗi

Ngày 30/8, trang 163 đưa tin nam ca sĩ diễn viên Tô Hữu Bằng đã phải liên tục đăng bài xin lỗi sau khi lỡ miệng, tỏ thái độ gay gắt trước yêu cầu người hâm mộ. Hình ảnh của anh bị ảnh hưởng, không ít fan tỏ ra thất vọng về tài tử Hoàn Châu cách cách.

Cụ thể, Tô Hữu Bằng có kế hoạch tổ chức đêm nhạc và gặp gỡ người hâm mộ tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 11/9, nhân dịp sinh nhật anh.

Sự kiện diễn ra trong không gian nhỏ, với các mức vé và quyền lợi khác nhau. Trong đó, vé VIP có giá 1.500 NDT (5,5 triệu đồng), gồm các quyền lợi như vào hội trường, chụp ảnh cùng Tô Hữu Bằng và 9 fan khác, nhận poster có chữ ký của nghệ sĩ, còn giá vé hạng phổ thông là 911 tệ (3,3 triệu đồng, chỉ được vào hội trường xem nhạc).