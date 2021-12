Tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu chuẩn quốc tế: Từ Wellness Travel đến Wellness Investment

Your browser does not support the audio element.

Wellness Investment: Phiên bản nâng cấp của wellness travel

Với lối sống phóng khoáng và yêu thích trải nghiệm, người phương Tây rất thích đi du lịch. Họ thường có thói quen dành nhiều tiền cho lĩnh vực này còn nhà có thể trả góp hoặc thuê, thậm chí điện thoại, máy tính có thể dùng loại cũ. Chính vì thế, khi xu hướng sống wellness bùng nổ, wellness travel trở thành từ khóa quen thuộc của người phương Tây.

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt sau đại dịch, người Việt quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Tuy nhiên với tâm lý ăn chắc mặc bền, thay vì dành trọn mối quan tâm cho các dịch vụ về sức khỏe hay đi du lịch chăm sóc sức khỏe thì nhiều người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm một tài sản tích hợp thỏa mãn các yếu tố wellness - đầu tư sinh lời - của để dành cho con cái. Chính vì sự khác biệt này, theo đại diện Charm Group, khi du nhập vào Việt Nam, hình thức wellness travel (du lịch sức khỏe) đã phát triển thành wellness investment (đầu tư sức khỏe).

Wellness investment vẫn còn là lãnh địa mới của ngành bất động sản Việt Nam (Ảnh minh họa: Charm Group).

Wellness Investment là mô hình kết hợp giữa đầu tư bất động sản và đầu tư cho sức khỏe của bản thân, gia đình. Nói cách khác, nhà đầu tư bất động sản giờ đây không chỉ tìm kiếm những khoản lợi nhuận tức thời nặng giá trị vật chất tiền bạc mà còn hướng đến những chỉ số tinh tế hơn, có lợi cho sức khỏe, cảm xúc hay tinh thần.