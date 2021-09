Tô Dũng 'Hương vị tình thân' tiếc vì bị cắt cảnh tỏ tình Phương Oanh dưới mưa

- Nhiều bạn diễn từng đóng với bạn như Bảo Thanh, Phương Oanh.... đã trưởng thành rất nhiều và bật lên với nhiều dự án phim lớn. Dù đã đóng nhiều phim nhưng tên tuổi chưa thể hot như các đồng nghiệp, điều đó có khiến bạn chạnh lòng?

Nói là không chạnh lòng thì không phải bởi tôi là diễn viên và cũng muốn được khán giả biết đến. Nhưng tôi nghĩ có thể duyên chưa tới với mình. Có thể nhân vật của tôi chưa tới. hoặc khả năng diễn xuất chưa được như các đạo diễn và nhà sản xuất mong đợi. Nhưng việc của tôi là phải làm nghề, trau dồi, đi từng vai nhỏ, vai phụ rồi mới tới vai lớn. Nhiều lúc tôi cũng buồn vì là diễn viên sân khấu, được học diễn viên chuyên nghiệp, cũng làm rất nhiều từ sân khấu đến truyền hình nhưng cơ hội lớn chưa đến.

Với truyền hình, những diễn viên như tôi đã học làm diễn viên chuyên nghiệp được 7-8 năm, từng đóng vai chính nếu được gọi đi làm vai phụ đôi khi cũng suy nghĩ. Nhưng tôi không nề hà gì. Làm vai chính rồi tôi vẫn đi làm 2 phân đoạn trong Sinh tử. Mình phải đi làm nhiều, để mọi người thấy mình, thấy sự nỗ lực của mình.

Nhìn thành công của các đồng nghiệp rõ ràng các bạn đã trải qua quá trình nỗ lực rất dài. Không ai có thể biết trước vai diễn của mình, phim của mình sẽ thế nào. Trước khi phát sóng ai lại nghĩ Về nhà đi con, Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân lại hot như thế? Hoặc khi đóng Lửa ấm tôi từng nghĩ đề tài mới mẻ chắc phim sẽ được đón nhận nhưng cuối cùng lại chưa hot. Nên mình vẫn phải cống hiến, không được phép dừng lại và không có thời gian để buồn. Tôi hy vọng từ giờ tới hết phim Hương vị tình thân, khi nhân vật Phi không còn xuất hiện nhiều khán giả sẽ không quên mình.

Tô Dũng (Phi) trong trích đoạn phim 'Hương vị tình thân'

Mỹ Anh