Tổ điều tra ‘bắt cóc online’ Công an TPHCM 1 đêm giải cứu 2 nạn nhân

Trước đó, chiều tối 2/8, gia đình của T.T.H. (20 tuổi, quê Lâm Đồng, sinh viên của một trường Đại học tại TPHCM) đến Công an phường Diên Hồng trình báo về việc nam sinh viên này vừa bị bắt cóc, kẻ lạ đòi tiền chuộc 600 triệu đồng.

Hôm nay (3/8), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng, phường Gia Định để mở rộng điều tra về 2 vụ “bắt cóc online” nói trên.

Khi nhận tin báo, tổ điều tra “bắt cóc online” phối hợp cùng Công an phường Diễn Hồng khẩn trương vào cuộc. Trong đêm, lực lượng công an đã giải cứu an toàn cho H. đang trú ngụ tại một khách sạn ngay phường.

Tường trình với công an, H. cho biết, nhận điện thoại của một người xưng là cán bộ Viện KSND, thông báo H. có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền. Cán bộ này thao túng tâm lý, hướng dẫn H. lần lượt thuê 2 khách sạn để tập trung trao đổi, chứng minh không có liên quan đến tội phạm; đặc biệt yêu cầu không được tiết lộ, liên lạc với bất kỳ ai.

Theo hướng dẫn của các đối tượng giấu mặt, H. đã 5 lần chuyển tiền, tổng cộng 129 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mà chúng chỉ định.