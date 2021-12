Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Hà Mạnh Trí

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, cùng tham gia đoàn viếng có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.



Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu dẫn đầu, vào viếng nguyên Viện trưởng VKSND Tối cao Hà Mạnh Trí.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh: VGP/Hải Minh

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi vòng hoa kính viếng nguyên Viện trưởng Viện KSND Tối cao Hà Mạnh Trí.

Vào viếng đồng chí Hà Mạnh Trí còn có các đoàn: TAND Tối cao, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đoàn của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và đại diện các cơ quan quốc tế…