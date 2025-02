Tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia vận hành hàng nghìn Facebook ảo thế nào?

Bộ phận kỹ thuật do Nguyễn Văn Đồng cùng đồng bọn điều hành đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống. Nhờ đó, đường dây lừa đảo có thể liên tục tiếp cận nạn nhân mới, duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị nghi ngờ. Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo được vận hành bài bản, chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho các nhóm nhân viên lừa đảo thực hiện các kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Đây là một hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của các tài khoản mạng xã hội giả mạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác trước những lời mời đầu tư hay các mối quan hệ ảo trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia... bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Đơn vị cũng phối hợp với Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài bắt giữ thêm 26 nghi phạm khác khi những người này đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Các đối tượng này nằm trong đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.